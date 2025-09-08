HABER

İstanbul'da okullar açılıyor: İETT'den öğrencilere büyük müjde!

İstanbul'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İETT, öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla 2060 ek sefer düzenliyor. Ayrıca, okulların ilk günü toplu taşıma 06:00-16:00 saatleri arasında ücretsiz olacak.

Doğukan Akbayır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni eğitim-öğretim yılına öğrencilerin ulaşımını kolaylaştırmak ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla önemli bir adım attı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak olan 2025-2026 eğitim-öğretim dönemine özel olarak ek seferler düzenleyeceğini duyurdu.

2060 EK SEFER

İETT tarafından yapılan açıklamaya göre, 1760 otobüs ve 300 metrobüs olmak üzere toplamda 2060 ek sefer ile öğrencilerin okullarına rahatça ulaşması hedefleniyor. İETT, İstanbul'daki toplu taşıma sisteminin omurgasını oluşturarak, otobüsler, metrobüsler, nostaljik tramvay ve tarihi tünel gibi çeşitli araçlarla günlük ortalama 5 milyon yolculuk gerçekleştiriyor. Yeni eğitim-öğretim yılında artacak yolcu talebini karşılamak amacıyla yapılan bu ek seferler, özellikle sabah ve öğleden sonraki yoğun saatlerde büyük bir rahatlama sağlayacak. Öğrenciler ve veliler için sevindirici bir diğer haber ise, okulların açıldığı ilk gün olan 8 Eylül Pazartesi günü toplu taşımanın ücretsiz olması. İBB'nin kararıyla, tüm toplu taşıma araçları 06:00 ile 16:00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu uygulama, özellikle ekonomik durumu kısıtlı olan aileler için önemli bir destek olacak ve öğrencilerin okula ulaşımını kolaylaştıracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sadece toplu taşıma alanında değil, okul servislerinin denetlenmesi ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanıma açılması gibi ek önlemler de alarak, eğitim-öğretim yılının sorunsuz bir şekilde başlaması için tüm imkanlarını seferber ediyor. Ayrıca, trafik kameraları aracılığıyla yolların sürekli olarak denetlenerek olası tıkanıklıkların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İETT'nin yeni eğitim-öğretim yılı için aldığı bu önlemler, İstanbul'daki öğrencilerin ve velilerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ek seferler ve ücretsiz toplu taşıma uygulaması sayesinde, öğrencilerin okullarına zamanında ve güvenli bir şekilde ulaşması sağlanırken, trafik yoğunluğunun da azaltılması hedefleniyor. İBB'nin eğitim alanına verdiği destek, İstanbul'un geleceği için yapılan önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

