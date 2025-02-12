İstanbul'da okullar tatil edildi; Aileler, 'çocuk ruhluyuz' dedi çocuklarından çok eğlendi...

İstanbul'da dün sabah itibariyle başlayan kar yağışı, gün içinde neredeyse tüm bölgelerde etkisini gösterdi. Akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı, gece de belirli bölgelerde aralıklı bir şekilde yağdı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İstanbul'da kar yağışının etkili belirli bölgelerde aralıklarla devam etti. Ailelerin ve çocukların aklına tek bir soru gelmişti: "Acaba yarın tatil olur mu?"

Akşam saatlerinde okulların çarşamba günü bir gün tatil edilmesinin hemen ardından çocuklar parklara çıktı ve aileleri ile birlikte kar topu oynayıp, kardan adam yaptılar.

Ailelerin, çocuklardan daha çok eğlenmesi dikkatleri üzerine çekti. Çocukları ile keyifli vakit geçirdiler, karın keyfini çıkardılar.

KARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEYE GİTTİLER

Çocuklarını alan aileler parka çıktılar karın keyfini kar topu oynayarak, kardan adam yaparak eğlendiler. Karın belirli bölgelerde yoğun yağması belirli bölgelerde tutmaması nedeniyle bazı aileler kar yağışının yoğun olduğu bölgelere gittiler. Çocukların okullarının tatil olması nedeniyle karın keyfini çıkardılar.

"GELDİK BURADA KARDAN ADAM YAPTIK"

Ailesi ile Beyoğlu'ndan Başakşehir'e kar topu oynamaya, karın keyfini çıkarmaya geldiğini söyleyen Erdinç Doruk, "Beyoğlu'ndan geliyoruz kar yağıyor. İstanbul'un her bölgesine yağmıyor bildiğiniz gibi. Bizim Beyoğlu'na zaten hiç kar düşmüyor. Çocuklar da okulların tatil olduğunu duyunca sevindiler. Biz de götürelim onları dedik. Biz zaten çocuk ruhluyuz, kar gördüğümüz yok İstanbul'da. Sonunda Başakşehir'de bulduk karı, geldik burada oynadık, kardan adam yaptık" dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır