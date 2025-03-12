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  4. İstanbul'da özel halk otobüsünden yangın! Alevler kısa sürede büyüdü

İstanbul'da özel halk otobüsünden yangın! Alevler kısa sürede büyüdü

12.03.2025 23:58
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İstanbul Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kısa sürede küle dönen otobüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da özel halk otobüsünden yangın! Alevler kısa sürede büyüdü

Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkisinde seyir halindeki özel halk otobüsünün motor kısmından aniden duman çıkmaya başladı.

ALEVLER TÜM OTOBÜSÜ SARDI

Yolcusu bulunmayan otobüsün şoförü, arkadaki sürücülerin kendisini uyarması üzerine aracı sağ şeride çekti. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, otobüs yangını dolayısıyla bölgede trafik yoğunluğu oluştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İETT otobüs
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