HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 'pazartesi' trafiği! Yoğunluk yüzde 60'a çıktı

İstanbul'da 'pazartesi' trafiği! Yoğunluk yüzde 60'a çıktı

17.03.2025 09:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde bazı yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da 'pazartesi' trafiği! Yoğunluk yüzde 60'a çıktı

Megakentte sabahın erken saatlerinden itibaren ana arterlerde ve caddelerde araçlar yavaş ilerlerken toplu ulaşımda da özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy mevkilerinde trafik akışı ağır seyrediyor, TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşandı.

Avrupa ve Anadolu yakalarını bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde sürücüler güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Okmeydanı ve Çağlayan'da, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe ile Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu yaşandı.

Haftanın ilk iş gününde işe ve okula gitmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Özellikle aktarmaların yapıldığı metrobüs ve metro istasyonlarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60'A ÇIKTI

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu, kent genelinde yüzde 60'a kadar yükseldi.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Şanlıurfa'da otomobil alevlere teslim olduŞanlıurfa'da otomobil alevlere teslim oldu
Artvin'de kızıl tilki görüntülendi: İlginç kuyruğuyla dikkat çekti!Artvin'de kızıl tilki görüntülendi: İlginç kuyruğuyla dikkat çekti!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

Hakim Nazım Bal evinin banyosunda asılı halde bulundu

İftara dakikalar vardı... Baba ve oğlunun kahreden sonu!

İftara dakikalar vardı... Baba ve oğlunun kahreden sonu!

Yeşilçam'ın kötü adamı vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra neyim varsa..."

Yeşilçam'ın kötü adamı vasiyetini açıkladı: "Öldükten sonra neyim varsa..."

ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Tarih netleşiyor

ATM'den para çekenler dikkat! Yeniden değişiyor... Tarih netleşiyor

Görüntüler kan dondurdu: "Sus yoksa nefesini keserim"

Görüntüler kan dondurdu: "Sus yoksa nefesini keserim"

Bursa'da gece yarısı dehşet: Kadın tartıştığı kocasını öldürdü!

Bursa'da gece yarısı dehşet: Kadın tartıştığı kocasını öldürdü!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.