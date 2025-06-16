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İstanbul'da polis memuru yaşamına son verdi! Ulaşamayınca gittiği evde korkunç tabloyla karşılaştı

İstanbul'da görev yapan 26 yaşındaki polis memuru, ikamet ettiği evde kendini asarak hayatına son verdi. Sanal bahis nedeniyle yüksek meblağlarda borcu olduğu iddia edilen polisin, mesai saatleri dışında da taksicilik yaptığı öğrenildi. Korkunç olayın taksi sahibinin, polisten haber alamayınca evine gitmesi sonucunda ortaya çıktığı öğrenildi.

İstanbul'da polis memuru yaşamına son verdi! Ulaşamayınca gittiği evde korkunç tabloyla karşılaştı

Olay, bugün Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir karakolda görev yapan 26 yaşındaki Kadir Ş. isimli polis memuru, Avcılar'da yalnız yaşadığı evde kendini asarak hayatına son verdi.

KUMAR BORCU İDDİASI

Kadir Ş.'nin sanal bahis nedeniyle yüksek meblağlarda borcu olduğu iddia edildi.

ULAŞAMAYINCA EVİNE GİTTİ

Mesai saatleri dışında taksicilik yaptığı öğrenilen polisin çalıştığı taksinin sahibi, aracı teslim almak için kendisine ulaşamayınca evine geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, polis memuru Kadir Ş.'nin kendini asarak hayatına son verdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kadir Ş.'nin cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

16 Haziran 2025
16 Haziran 2025

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Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul
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