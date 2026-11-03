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İstanbul'da sağanak yağış: Finans Merkezi'nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt'ta yol çöktü

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Esenyurt'ta yağış yolda çökme meydana gelirken, bir ticari taksi oluşan dev çukura düştü.

İstanbul'da sağanak yağış: Finans Merkezi'nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt'ta yol çöktü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Dışarıda bulunan vatandaşlar, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.

İstanbul da sağanak yağış: Finans Merkezi nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt ta yol çöktü 1

Sağanak nedeniyle kaldırımlarda yürüyen yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sırasında bazı noktalarda yollarda su birikintileri oluştu. Birikintilerin bulunduğu güzergahlarda ilerleyen araçların hızlarını düşürdüğü görüldü. Sürücüler, su biriken yollarda kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Yağmur nedeniyle trafikte de yavaşlama yaşandı.

İstanbul da sağanak yağış: Finans Merkezi nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt ta yol çöktü 2

YILDIRIM DÜŞTÜ

Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü.

İstanbul da sağanak yağış: Finans Merkezi nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt ta yol çöktü 3

O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

İstanbul da sağanak yağış: Finans Merkezi nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt ta yol çöktü 4

ESENYURT'TA TAKSİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde meydana geldi. Aniden bastıran yağmurun ardından yol çöktü. O sırada caddedeki çukuru fark edemeyen ticari taksi sürücüsü, aracıyla çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarılan araçta hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İstanbul da sağanak yağış: Finans Merkezi nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt ta yol çöktü 5

Yağışın devam etmesiyle birlikte yoldaki çukurun giderek genişlediği görüldü. Ekipler, açılan çukurun çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Cadde üzerinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürdü.

İstanbul da sağanak yağış: Finans Merkezi nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt ta yol çöktü 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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