İstanbul'da sağanak yağış: Finans Merkezi'nde bir binaya yıldırım düştü: Esenyurt'ta yol çöktü

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Dışarıda bulunan vatandaşlar, yağıştan korunmak için şemsiyelerini açarken, hazırlıksız yakalananlar ise çevredeki kapalı alanlara sığındı.

Sağanak nedeniyle kaldırımlarda yürüyen yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağış sırasında bazı noktalarda yollarda su birikintileri oluştu. Birikintilerin bulunduğu güzergahlarda ilerleyen araçların hızlarını düşürdüğü görüldü. Sürücüler, su biriken yollarda kontrollü ilerlemek zorunda kaldı. Yağmur nedeniyle trafikte de yavaşlama yaşandı.

YILDIRIM DÜŞTÜ

Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü.

O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

ESENYURT'TA TAKSİ ÇUKURA DÜŞTÜ

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Ahmet Arif Caddesi üzerinde meydana geldi. Aniden bastıran yağmurun ardından yol çöktü. O sırada caddedeki çukuru fark edemeyen ticari taksi sürücüsü, aracıyla çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çukurdan çıkarılan araçta hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yağışın devam etmesiyle birlikte yoldaki çukurun giderek genişlediği görüldü. Ekipler, açılan çukurun çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Cadde üzerinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, bölgede ekiplerin çalışmaları sürdü.



Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır