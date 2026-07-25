İstanbul'da sağarak yağmur etkisini sürdürüyor

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış, zaman zaman etkisini artırarak aralıklarla devam ediyor.
25.07.2026 18:31
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Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün boyu aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bahçelievler Yenibosna'da sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar alt geçitlere ve duraklara sığındı.
Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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