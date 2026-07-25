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İstanbul'da sağarak yağmur etkisini sürdürüyor

İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış, zaman zaman etkisini artırarak aralıklarla devam ediyor.

İstanbul'da sağarak yağmur etkisini sürdürüyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış gün boyu aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bahçelievler Yenibosna'da sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar alt geçitlere ve duraklara sığındı.

İstanbul da sağarak yağmur etkisini sürdürüyor 1

İstanbul da sağarak yağmur etkisini sürdürüyor 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul meteoroloji genel müdürlüğü
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