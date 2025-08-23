HABER

İstanbul'da seyir halindeki otobüs alev alev yandı: Tramvay seferleri durduruldu

İstanbul Sultangazi'de personel servisi olarak kullanılan otobüste yangın çıktı. Yangın nedeniyle Topkapı yönündeki yol trafiğe kapatılırken tramvay seferleri bir süreliğine durduruldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultangazi mevkiinde Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkete ait personel servisi olarak kullanılan otobüsün motor bölümünde yangın çıktı.

İstanbul da seyir halindeki otobüs alev alev yandı: Tramvay seferleri durduruldu 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yolcusu bulunmayan otobüsü yol kenarında durduran şoför, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak Topkapı yönündeki yolu trafiğe kapattı.

İstanbul da seyir halindeki otobüs alev alev yandı: Tramvay seferleri durduruldu 2

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU

İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Tramvay seferleri ise tedbiren bir süreliğine durduruldu. Otobüsün tamamını saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul da seyir halindeki otobüs alev alev yandı: Tramvay seferleri durduruldu 3

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otobüs demir yığınına döndü. Bir süre yapılamayan tramvay seferleri normale dönerken trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.

İstanbul da seyir halindeki otobüs alev alev yandı: Tramvay seferleri durduruldu 4

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

(DHA)
