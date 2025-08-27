HABER

İstanbul'da suç çetelerine operasyon! Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan kararlılık mesajı: "Asla geçit vermeyeceğiz"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız 7 ilçede suç çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi. Son iki hafta içerisinde gerçekleştiği belirtilen operasyonlarda 98 tabancı, 2 tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda 11 kişinin tutuklandığı da gelen bilgiler arasında.

Doğukan Akbayır

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'daki suç çetelerine yönelik operasyonlar hakkında detayları paylaştı. Paylaşımında Yıldız, "Kadim şehrimizde; Suç örgütlerine asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

İstanbul da suç çetelerine operasyon! Emniyet Müdürü Selami Yıldız dan kararlılık mesajı: "Asla geçit vermeyeceğiz" 1

Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

"7 İlçede Suç Çetelerine Yönelik Operasyon

Son iki hafta içerisinde

Suç örgütlerine silah temin eden,
Sosyal medyada silah teşhir eden,
Tehdit, yağma, iş yerine ve

ikamete yönelik kurşunlama olaylarına karışan, özellikle Ataşehir ve Esenyurt’ta iş yerine yönelik silahlı saldırı hazırlığında olan motosikletli suç çetelerine yönelik 7 ilçede operasyon düzenlendi.

Suç çetelerinin propaganda ve eleman temini için kullandığı 206 sosyal medya hesabı kapatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

98 adet Tabanca,
2 adet Tüfek (AK-47 görünümlü Airsoft, Av Tüfeği),
1 adet Çalıntı Motosiklet,
Çok sayıda fişek, silah mekanizması ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

11 Şahıs TUTUKLANDI.

Kadim şehrimizde; Suç örgütlerine asla geçit vermeyeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Selami Yıldız
