HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da suç örgütüne operasyon! 7 kişi tutuklandı

İstanbul'da, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bir suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında, 1 adet otomatik Uzi, 5 ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 10 gram da uyuşturucu madde ele geçirildi. İşte detaylar...

İstanbul'da suç örgütüne operasyon! 7 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir silahlı suç örgütüyle iltisaklı şahıslara yönelik 12 Aralık'ta Başakşehir'de operasyon düzenlendiği belirtildi.

İstanbul da suç örgütüne operasyon! 7 kişi tutuklandı 1

OTOMATİK SİLAH, TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 7 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İstanbul da suç örgütüne operasyon! 7 kişi tutuklandı 2

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, şüphelilerin "çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil yol süpürme aracıyla çarpıştıOtomobil yol süpürme aracıyla çarpıştı
Trump'ın en yakınından çarpıcı ifadeler! 'Alkolik kişilik' diyerek açıkladıTrump'ın en yakınından çarpıcı ifadeler! 'Alkolik kişilik' diyerek açıkladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.