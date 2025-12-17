İstanbul'da suç örgütüne operasyon! 7 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir silahlı suç örgütüyle iltisaklı şahıslara yönelik 12 Aralık'ta Başakşehir'de operasyon düzenlendiği belirtildi.

OTOMATİK SİLAH, TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 7 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Açıklamada, şüphelilerin "çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.