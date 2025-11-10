HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İstanbul'da suya zam yolda!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, İstanbul'da suya zammı öngören teklif ilgili komisyona sevk edildi.

İstanbul'da suya zam yolda!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında başladı. Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, "2026 yılında uygulanacak hizmet bedeli tarife teklifleri" ile "Su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri" görüşüldü.

İstanbul da suya zam yolda! 1

O TARİH İŞARET EDİLDİ

İstanbul'da suya zammı öngören teklif, Tarife Komisyonu'na sevk edildi.

Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından teklifin, 17 Kasım'da yapılacak İSKİ Genel Kurulu oturumunda görüşülmesi bekleniyor.

İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla, İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay düzenli zam geliyordu.

14 MAYIS'TA YÜZDE 10 YAPILMIŞTI

Meclisin 14 Mayıs'taki oturumunda ise suya her ay yapılan TÜFE ile Yİ-ÜFE oranı haricinde yüzde 10 daha zam yapılmıştı.

Kaynak: AAKaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Yer: Trabzon! Park halindeki kamyon hareket etti, 3 araca çarpıp devrildiYer: Trabzon! Park halindeki kamyon hareket etti, 3 araca çarpıp devrildi

Anahtar Kelimeler:
İSKİ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

Belçika'da alarm verilmişti! İngiltere harekete geçti: "Asker gönderiyoruz"

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

'Gelenbe kırığı' uyarısı: Balıkesir merkezi etkilenebilir

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de tarihe geçti! Bunu 2020 yılından beri başarabilen yok

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi iflasın eşiğinde!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.