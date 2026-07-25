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İstanbul'da trafik kazası! Yaralılar var

Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, saat 16.30 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, K.G. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle sürüklenen araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan G.G. ile S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
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