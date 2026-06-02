İstanbul'da turisti mağdur etmişti! Hem para cezası kesildi, hem sürücü kartı iptal edildi

Türkiye’nin turizmde elde ettiği başarıyı ve ülkenin misafirperverlik anlayışını zedeleyen girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürüyor. İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde turisti taksimetre açmadan taşıdığı belirlenen taksi şoförü hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldı.

Melih Kadir Yılmaz

Beyoğlu Tershane Caddesi’nde bir turist, taksiye binerek Gümüşsuyu Mahallesi’nde konakladığı otele gitmek istedi. Yolculuk sırasında taksi şoförünün araçta yolcu bulunmasına rağmen taksimetreyi açmadığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

141 BİN 500 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Yürütülen incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen H.A. isimli taksi şoförü ekiplerce gözaltına alındı. Şahsa, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında “taksimetre kullanmamak”, “yer işaretlerine uymamak” ve “emniyet kemeri kullanmamak” maddelerinden toplam 141 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

TİCARİ TAKSİ SÜRÜCÜ KARTI İPTAL EDİLDİ

Şüpheli hakkında ayrıca “dolandırıcılık” suçundan da adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Taksi şoförünün ticari taksi sürücü kartı iptal edilirken, kullandığı araç da trafikten men edildi.

Yetkililer, Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin güvenli ve kaliteli hizmet almasının büyük önem taşıdığını belirterek, turizm imajını olumsuz etkileyen hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

