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İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla riskli yapıların dönüşümü devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde "Yarısı Bizden" kampanyasından yararlanarak evini dönüştüren emekli Sevim Yazıcı'nın hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla riskli yapıların dönüşümü devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının koordinesiyle 2023 yılında başlatılan ve İstanbul'un tüm ilçelerini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasıyla riskli yapıların dönüşümü devam ediyor.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "Bahçelievler'de 40 yıldır yaşadığı evini 'Yarısı Bizden' kampanyamız ile dönüştüren Sevim Yazıcı, İstanbullu hemşehrilerimize bir çağrıda bulunuyor: Herkes evini kentsel dönüşüme versin." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, Yazıcı'nın hikayesine yer verdi.

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Kurum'un paylaştığı videoda, 40 yıldır Bahçelievler'de oturan Sevim Yazıcı, asrın felaketinin ardından deprem korkusunun daha da arttığını, bu yüzden evini yenileme kararı aldığını söyledi.

Binalarının yıkılarak, yeni evlerinin temelinin atıldığını, 10 gün önce de sözleşmesinin yapıldığını belirten Yazıcı, "Öğrendiğime göre Bakanlık 10 güne kadar ödemeleri daire sahipleri adına müteahhidimize yapacakmış. Çok güzel bir uygulama. 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi, bizler için büyük bir avantaj. İyi ki böyle bir kampanya çıkmış. Binamız 3 ay sonra teslim edilecek. Yeni ve sağlam evlerimizde oturmak kısmet olacak." ifadesini kullandı.

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Binada yaşayan vatandaşların tamamının oyuyla sözleşmenin onaylandığını dile getiren Yazıcı, "Eski binaları artık görmeyeceğimiz için çok mutluyum. Bahçelievler daha da güzelleşiyor. İnsanlar çürük, depreme dayanıksız evlerde oturmasınlar. Bu proje çok güzel bir uygulama. Herkes evini mutlaka dönüşüme versin, bu kampanyadan yararlansın. İnşallah herkes depreme dayanıksız evlerini yıktırıp yeniden yaptırır." dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI

"Yarısı Bizden" desteğiyle İstanbul'da evini yenilemek isteyen vatandaşlara 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.

İlk yılı faizsiz kredi, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.

Alan bazlı dönüşümlerde ise TOKİ ve Emlak Konut GYO devreye girerek inşaat sürecini üstleniyor.

Destek kapsamında 700 bin liralık hibe, bina maliyetinden düşürülüp kalan borç uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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