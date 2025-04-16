İstanbul'da yolun ortasında şaşkına çeviren anlar: 'Hamileyim yapma' diye bağırdı, kimse dinlemedi!

İstanbul Beylikdüzü’nde trafikte yol verme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taraflar tekme, tokat birbirine saldırırken, bir kadın ise "Hamileyim, yapma" diye bağırdığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Kocatepe Caddesi’nde yaşandı.

İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki araçların sürücüleri trafikte çıkan anlaşmazlık üzerine tartışmaya başladı.

Kısa süre içerisinde büyüyen olayda araçtan inenler tekme, tokat birbirine saldırdı.

O sırada kavga eden yakınlarını ayırmak için araya giren hamile bir kadın ise, "Hamileyim, yapma" diye bağırdı.

Yaşanan o kavga anları ise kameraya yansıdı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır