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İstanbul'daki barajların su oranının İSKİ paylaştı

Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul barajlarında düşüş yaşanmaya başladı. İSKİ'nin verilerine göre; barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 82.03 olurken bugün ise yüzde 82.02 olarak ölçüldü.

İstanbul'daki barajların su oranının İSKİ paylaştı
Mustafa Fidan

İstanbul'da yağışların azalması, barajlardaki su seviyesini vatandaşların endişeyle takip ettiği bir konu haline getirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Nisan Pazar gününe ilişkin ortalama baraj doluluk oranlarını açıkladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 82.02 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: yüzde 94,26

Darlık Barajı: yüzde 81,44

Elmalı Barajı: yüzde 96,04

Terkos Barajı: yüzde 81,37

Alibey Barajı: yüzde 64,23

Büyükçekmece Barajı: yüzde 73,18

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul İSKİ baraj doluluk oranı
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