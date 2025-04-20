İstanbul'daki barajların su oranının İSKİ paylaştı

İstanbul'da yağışların azalması, barajlardaki su seviyesini vatandaşların endişeyle takip ettiği bir konu haline getirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Nisan Pazar gününe ilişkin ortalama baraj doluluk oranlarını açıkladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 82.02 olarak ölçüldü.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

Ömerli Barajı: yüzde 94,26

Darlık Barajı: yüzde 81,44

Elmalı Barajı: yüzde 96,04

Terkos Barajı: yüzde 81,37

Alibey Barajı: yüzde 64,23

Büyükçekmece Barajı: yüzde 73,18