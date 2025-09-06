HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu getiren şahıs, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

Olay, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Asayiş Büro ve Beypazarı Güvenlik Büro ekiplerinin takibi neticesinde İstanbul’dan Beypazarı’na uyuşturucu getirdiği tespit edilen A.K. isimli şahıs, Beypazarı girişi Acısu mevkiinde yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Araçta yapılan arama sonucu esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü A.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’da trafik kazası: 2 yaralıMuğla’da trafik kazası: 2 yaralı
Zirai donun vurduğu Karaman'da elma hasadı buruk başladıZirai donun vurduğu Karaman'da elma hasadı buruk başladı

Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul uyuşturucu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Ezeli rakibe gitti! Süper Lig devinden beklenen 'KAP' geldi

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Devler Ligi'ne günler kala G.Saray'a kötü haber! Osimhen sakatlandı

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Yasak aşk iddiası cinayetle sonuçlanmıştı! Başkomiser hakkında adli kontrol

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.