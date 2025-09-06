İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu getiren şahıs yakalandı

Olay, Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Acısu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Asayiş Büro ve Beypazarı Güvenlik Büro ekiplerinin takibi neticesinde İstanbul’dan Beypazarı’na uyuşturucu getirdiği tespit edilen A.K. isimli şahıs, Beypazarı girişi Acısu mevkiinde yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Araçta yapılan arama sonucu esrar bulundu. Gözaltına alınan sürücü A.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır