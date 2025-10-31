HABER

İstanbul’dan Eskişehir’e getirilen 11 gram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'dan Eskişehir'e getirilen 11 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde İstanbul’dan, Eskişehir’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alındı. Tepebaşı ilçesine geldiği tespit edilen araçta 30 Perşembe günü yapılan aramada, 11 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında ’Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak Satın Almak veya Kabul Etmek’ suçundan soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Eskişehir
