İstanbul’dan köye dönüş: Çalışanların yüzde 90’ı kadın

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Gabar Dağı eteklerindeki Soğucak köyünden 24 yıl önce ailesiyle İstanbul’a göç eden ve tekstil fabrikalarında çalışan Sabri Özalp, yıllar sonra memleketine dönerek kurduğu atölyede kadın ve gençlere istihdam sağladı.

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı Gabar Dağı eteklerindeki Soğucak köyünden 24 yıl önce ailesiyle İstanbul’a göç eden ve tekstil fabrikalarında çalışan Sabri Özalp, yıllar sonra memleketine dönerek kurduğu atölyede kadın ve gençlere istihdam sağladı. 16 haneli Soğucak köyünde kurduğu atölyede 90 kadın ve gence iş imkanı sunan Özalp, uluslararası markalara üretim yapıyor.

Bölgede yaşanan olaylar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle İstanbul’a göç eden Özalp’ın ailesi, 2002 yılında kendi iş yerlerini kurmaya karar verdi. Küçük yaşta çalışmaya başlayan Özalp ve ailesi, el birliğiyle açtıkları işletmeyi büyüterek dünya devlerine üretim yapar hale geldi. 24 yıl önce göç ettiği memleketini unutmayan Özalp, Güçlükonak ilçesine bağlı Soğucak köyünde devlet desteklerinden yararlanarak tekstil atölyesi kurdu. Özalp, çalışmak için batıya göç eden köy gençlerini atölyede istihdam ederek onların kendi topraklarında kazanç sağlamalarına imkan tanıdı. Günde 4 bin 500 parça kıyafet üretimi yapılan atölyede hazırlanan ürünler dünya markalarına gönderiliyor.

’’DEVLETİN VERDİĞİ TEŞVİKLER SAYESİNDE KÖYÜMÜZE GERİ GELDİK’’

Özalp, bölgedeki olumsuzluklar ve maddi imkansızlıklar nedeniyle 2002’de İstanbul’a göç ettiklerini, burada bir süre fabrikalarda çalıştıktan sonra Küçükçekmece’de kendi iş yerlerini kurduklarını belirtti. Memleketleri Güçlükonak Soğucak köyüne dönmeye karar verdiklerini ifade eden Özalp, "Orada 24 yıldır işimizi sürdürüyorduk. 24 yılın ardından tekrar baba ocağına döndük ve burada atölye kurduk. İstihdam sağlamaktan çok mutluyuz" dedi.

90 KİŞİYE İŞ SAĞLADI, HEDEF 150

Çalışanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu tesiste kadınlar üretim süreçlerinde aktif rol alıyor. Fabrikada üretilen ürünler dünyaca tanınan markalara gönderilirken, yönetim mevcut 90 kişilik istihdamı 150’ye çıkararak bölgeye sağlanan ekonomik katkıyı artırmayı hedefliyor. Fabrikayı özellikle kadın istihdamı için kurduklarını aktaran Sabri Özalp, "Şu an personelimizin yüzde 90’ı kadın, yüzde 10’u erkek. Bu coğrafyada kadın olmak zor. Ben de burada doğup büyüdüğüm için bunu iyi biliyorum. Senelerce kadınlarımız ne okudu ne de çalıştı. 24 yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra son 3 yıldır köyümüze döndük. Tekstil işini İstanbul’da öğrendik, şimdi kendi memleketimizde kadınlara istihdam sağlıyoruz. Güçlükonak ilçe merkezi ve çevre köylerden 90 kişiyi eğitimlerin ardından işe aldık. Hedefimiz bu sayıyı 150’ye çıkarmak. Batı illerine yatırım yapan Şırnaklı iş insanlarına da çağrım, huzur ve güvenin sağlandığı bölgemize yatırım yapsınlar. İş imkanları artarsa sorunlar da azalır" diye konuştu.

"ÇALIŞMAK İÇİN İSTANBUL’DAN KÖYLERİNE DÖNDÜLER"

İstanbul’dan memleketine dönerek köyde açılan fabrikada çalışmaya başlayan Merve İmre, "Köyümüzde böyle bir iş yerinin açılmasından dolayı çok mutluyuz. İş ayağımıza geldi. Kendi evimizde, kendi köyümüzdeyiz. Akşamları evimize dönebiliyoruz. Daha önce İstanbul’da çalışıyorduk. Kadınlar olarak her yerde rahat çalışamıyoruz. Bu yüzden köyümüzde böyle bir iş yerinin olması bizim için çok değerli" şeklinde konuştu.

"BİR KADIN OLARAK BAŞKA ŞEHİRDE ÇALIŞMAK ZOR OLUYOR"

Kadriye İmre ise "Köyümüzde bu kadar insanın çalıştığı bir iş yerinin açılmasından dolayı çok mutluyuz. Daha önce Antalya’da çalıştık, Düzce’ye fındık toplamaya gittik. Ailemize maddi destek sağlıyoruz. Dışarıda çalışırken nasıl muamele göreceğimizi bilemiyorduk. Ama mecbur kalıyorduk. Şimdi kendi köyümüzde, daha güvenli bir ortamda çalışıyoruz. Bir kadın olarak başka şehirde çalışmak zor. Kendi köyümüzde çalışmak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

