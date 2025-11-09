İstanbul Emniyet Müdür Yıldız paylaştı! "Hedefimiz güvenli ve huzurlu bir İstanbul"

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul'da gerçekleşen asayiş uygulamasını sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız, "Hedefimiz net, güvenli ve huzurlu bir İstanbul..." dedi.

Yıldız paylaşımında şunları ifade etti:

"İstanbul’umuzun her köşesinde olduğu gibi Bahçelievler ilçemizde de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştirdik.

İlçelerimizde yürüttüğümüz bu uygulamalar yalnızca rutin denetimler değil bizim için birer kararlılık nöbetidir.

Mahalle esnafı ve vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların görüşlerini dinledik, güvenli bir Bahçelievler için omuz omuza olduğumuzu bir kez daha hatırlattık.

Hedefimiz net, güvenli ve huzurlu bir İstanbul..."