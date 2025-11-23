İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenyurt'ta denetimlere katıldı! "Tüm suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ilgili şubeler ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımı ile Esenyurt'ta dron destekli uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak, yerinde denetledi. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerindeki uygulamarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamsaı yapıldı.

"TÜM SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Denetim sırasında basın mensuplarına aç ıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bugün İstanbul'umuzun nüfus bakımından en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta yeni bir huzur nöbetindeyiz. Buradan eski ya da yeni nesil fark etmeksizin tüm organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle mücadelemizi cadde cadde, sokak sokak sürdürdüğümüzü ifade etmek istiyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak eski nesil, yeni nesil fark etmeksizin, şekil değiştirmişler, yöntem değiştirmişler, bunların bizim için hiçbir önemi yoktur, mücadelemiz bitmez. Kararlılığımız değişmez. Bugün daha güçlü bir teknolojiyle kararlılığımızla sahadayız. Sadece sokaklarda değiliz, gökyüzünde de biz varız. Suç çetelerinin her türlü hareketlerini, her rotalarını anlık olarak takip ediyoruz. Ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Tabii bu uygulamalarımızda görev alan kahraman emniyet teşkilatımızın fedakar mensuplarına, bize desteğini esirgemeyen tüm İstanbul halkına ve siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Hedefimiz belli ve nettir; güvenli ve huzurlu bir İstanbul. Güvenli ve huzurlu bir Esenyurt. Esenyurt bizim yurdumuz, burayı yurt edindik. Elbette ki huzur ve güvenliği için teşkilat olarak 7/24 sahadayız. Yeni nesil, eski nesil fark etmeksizin tüm suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız. Geçen yıla nazaran tehdit ve yağma amaçlı bu tip suç örgütlerinin faaliyetlerinde kurşunlama açısından yüzde 49 civarında bir azalma kaydettik. Bunun tabii birçok nedeni var. Bu parametrenin iyileşmesinde öncelikli olarak hem emniyet teşkilatımızın fedakar çalışmaları, vatandaşlarımızın desteği var. Aydınlatmalarda da ciddi anlamda ilerledik; bu yüzde 65'lerden yüzde 92'lere varan aydınlatma açısından önemli bir istatistiğimiz değişti. Adliyelerimizle de tabii iş birliğimiz çok önemli. Adliyelerimiz, güvenlik kuvvetlerimizin yanında. Esenyurt'u ve İstanbul'umuzu huzur şehri yapmak istiyoruz. Esenyurt'umuzu huzurlu bir Esenyurt olarak görmek istiyoruz. Onun için buradayız" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır