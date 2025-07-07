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İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da o listede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi atamalar belli oldu. Atamalarda, 17 şube ve 12 ilçe emniyet müdürü, 9 il emniyet müdür yardımcısının atamaları gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan listede Müge Anlı detayı dikkat çekti. Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da söz konusu listede yer aldığı görüldü.

İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da o listede
Devrim Karadağ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu. Bu kapsamda; 9 yeni il emniyet müdür yardımcısının, 17 şube ve 12 ilçe emniyet müdürünün, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.

MÜGE ANLI'NIN EŞİ DE LİSTEDE! İŞTE YENİ GÖREVİ...

İl içi atama kararlarında Müge Anlı'nın eşi de yer aldı. Ünlü ismin eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Yüzbaşıoğlu, Aralık 2024'ten bu yana Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.

İstanbul Emniyeti nde yeni atamalar! Valilik duyurdu, Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da o listede 1

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Şinasi Yüzbaşıoğlu, 10 Nisan 1963 Adana doğumludur. Liseden sonra polis olan Yüzbaşıoğlu, bir dönem Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde ve daha sonra Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı. Aralık 2024'ten bu yana ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapıyordu.

İstanbul Emniyeti nde yeni atamalar! Valilik duyurdu, Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da o listede 2

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli televizyon programıyla ekrana gelen Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran 2022 tarihinde nikah masasına oturmuştu.

İşte atama listesinin tamamı:

İstanbul Emniyeti nde yeni atamalar! Valilik duyurdu, Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da o listede 3

İstanbul Emniyeti nde yeni atamalar! Valilik duyurdu, Müge Anlı nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu da o listede 4

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atama Sarıyer İstanbul Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu emniyet
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