HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 01 Şubat Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 1 Şubat 2026 Pazar günü serin ve yağışlı bir hava bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişecek. Yağmur gün boyunca devam edecek ve nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise saatte 15-20 kilometre civarında ölçülecek. 2 ve 3 Şubat tarihlerinde sıcaklıkların 0 ile 6 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. Dışarı çıkarken uygun giyinmek ve sağlam bir şemsiye bulundurmak hayati önem taşıyor.

İstanbul Hava Durumu! 01 Şubat Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar, İstanbul'da hava durumu serin. Yağışlı bir gün geçireceğiz. Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 15-20 kilometre civarında olacak. Gün doğumu saat 08:14. Gün batımı ise 18:20'dir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında olacak. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. 3 Şubat Salı günü sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında seyredecek. Alçak bulutlar hakim olacak. 4 Şubat Çarşamba günü ise hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek. Yine yağmurlu koşullar bekleniyor.

Bu dönemde serin ve yağışlı hava koşulları var. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Su geçirmeyen bir mont almak faydalı olur. Ayrıca sağlam bir şemsiye bulundurmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde şemsiyenin ters dönmemesi için dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarı azaltacak bölgelerde yürümek tavsiye edilir. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Sıcak içecekler tüketmek de vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Bu önlemler, sağlığınızı korur ve gününüzü daha konforlu hale getirir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildiTürkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.