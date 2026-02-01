İstanbul Hava Durumu! 01 Şubat Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar, İstanbul'da hava durumu serin. Yağışlı bir gün geçireceğiz. Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif yağmur bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 15-20 kilometre civarında olacak. Gün doğumu saat 08:14. Gün batımı ise 18:20'dir.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıklar 0 ile 7 derece arasında olacak. Yağmurlu hava koşulları devam edecek. 3 Şubat Salı günü sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında seyredecek. Alçak bulutlar hakim olacak. 4 Şubat Çarşamba günü ise hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında değişecek. Yine yağmurlu koşullar bekleniyor.

Bu dönemde serin ve yağışlı hava koşulları var. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemlidir. Su geçirmeyen bir mont almak faydalı olur. Ayrıca sağlam bir şemsiye bulundurmak ıslanmaktan korur. Rüzgarlı günlerde şemsiyenin ters dönmemesi için dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarı azaltacak bölgelerde yürümek tavsiye edilir. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek iyi bir seçenek. Sıcak içecekler tüketmek de vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Bu önlemler, sağlığınızı korur ve gününüzü daha konforlu hale getirir.