İstanbul Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün İstanbul’da hava durumu yağmurlu ve serin geçiyor. Sıcaklıklar 1 ila 6 derece arasında değişiyor. Özellikle sabah saatlerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, 3 Şubat’tan itibaren sıcaklıkların artış göstermesi öngörülüyor. Bu değişken hava koşulları, günlük aktiviteler planlarken dikkate alınmalı. Şemsiye ve su geçirmez giysiler bulundurmak önem taşıyor. Havanın şartlarına göre giyinmek, rahat bir gün geçirmenize yardımcı olacak.

Devrim Karadağ

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava durumu benzer özellikler gösteriyor. Genel olarak, hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında değişiyor. Hava koşulları, yağmurlu olarak tahmin ediliyor. Örneğin, Arnavutköy'de hava sıcaklığı 1 derece civarında. Kadıköy'de ise 6 derece civarında olacağı bekleniyor. Bu durum, İstanbul'un farklı bölgelerinde benzer hava koşullarının beklendiğini gösteriyor.

Bugünkü hava durumu, sabah saatlerinde yağmurlu koşulların hakim olacağı anlamına geliyor. Öğleden sonra yağışların hafiflemesi bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Şubat Salı günü, hava sıcaklıkları 0 ile 6 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 4 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında artacak. Daha sıcak bir hava hakim olacak. 5 Şubat Perşembe günü ise hava sıcaklıkları 10 ile 15 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor.

Bu değişken hava koşulları günlük planlarınızı yaparken dikkate almanız gereken bir faktör. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemli. Böylece ıslanmaktan korunabilirsiniz. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek konforunuzu artırır. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Başınızı korumak için şapka kullanmak da faydalı olur. Bu önlemler, İstanbul'daki değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

