İstanbul Hava Durumu! 04 Şubat Çarşamba İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 4 Şubat 2026 tarihli hava durumu serin ve nemli bir atmosfer sunuyor. Bugün sıcaklık 12 - 14 derece arasında seyrediyor. Hava kapalı ve bulutlu. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar yavaş yavaş artacak. 7 Şubat Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için kat kat giyinmek ve yağmurluk bulundurmak önemli. Hava durumu hakkında bilgi almak, hazırlık yapmak konforlu bir gün için şart.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Şubat 2026 Çarşamba, İstanbul'da hava koşulları 12 - 14 derece arasında olacak. Hava kapalı ve bulutlu görünümde. Gün boyunca nem oranı yüksek. Rüzgar hafif şiddette esecek. İstanbul'daki hava durumu, serin ve nemli bir atmosfer sunacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 14 - 15 derece civarında olacak. Hava yine kapalı ve bulutlu kalacak. 6 Şubat Cuma günü sıcaklıklar 15 - 16 derece arasında seyredecek. Hava kısmen güneşli olacak. 7 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 15 - 16 derece civarında olacak. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu değişken hava koşulları, özellikle 7 Şubat Cumartesi günü için önem taşıyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hazırlıklı olmak gerekiyor. Sıcaklıkların 15 - 16 derece olması, serin bir hava anlamına gelir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da önemlidir. Nem oranının yüksek olması, hava koşullarını daha soğuk hissettirebilir. Vücut ısısını korumak için uygun kıyafetler seçmek şart.

İstanbul'da bugünkü hava durumu serin ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişiklik gösterecek. Özellikle 7 Şubat Cumartesi günü yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmekte yarar var. Uygun hazırlıklar yaparak, konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

