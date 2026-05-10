İstanbul Hava Durumu! 10 Mayıs Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Mayıs 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 24-25 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13-14 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esmesi bekleniyor. Nem oranı ise %60-65 civarında olacak. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde devam edecek. 11 Mayıs Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 25-27 derece arasında değişecek. 12 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 24-27 derece seviyesinde seyredecek. 13 Mayıs Çarşamba günü hava daha serinleyecek. Sıcaklık 18-20 derece arasında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Bu da açık hava etkinlikleri için uygun bir fırsat sunuyor.

Bu güzel havadan faydalanmak için dikkatli olmak gerekmektedir. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiğini unutmamak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, uygun kıyafetler seçmek cilt sağlığınızı koruyacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için, yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Rüzgar hafif olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle şemsiye veya rüzgarlık gibi önlemler almanıza gerek yoktur.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık ve ılıman olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz.