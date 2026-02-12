İstanbul Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Şubat 2026 Perşembe, İstanbul'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı ise saatte yaklaşık 20 kilometre civarında seyredecek. Gün doğumu saati 08:03. Gün batımı saati ise 18:35 olarak tahmin ediliyor.

Bu tür hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda şemsiye bulundurmanız, ani yağışlara karşı koruma sağlayabilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terlemenin artabileceğini unutmamalısınız. Bu durum rahatsızlık verebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu İstanbul'da hafif yağmurlu ve bulutlu koşulların devam etmesi bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 7 ile 11 derece arasında olacak. Cumartesi günü ise 9 ile 16 derece arasında seyredecek. Pazar günü sıcaklığın 6 ile 17 derece arasında değişmesi tahmin ediliyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

İstanbul'da bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve hafif yağmurlu olacak. Bu koşullara uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.