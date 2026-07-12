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İstanbul Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 12 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli geçiyor. Gündüz sıcaklık 30 - 32 derece arasında seyrediyor. Nem oranı %32 civarında ve rüzgar kuzeydoğudan saatte 7 km hızla esmekte. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması, şapka takması ve bol su içmesi öneriliyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilerek sağlıklı kalınabilir.

İstanbul Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar. İstanbul'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 30 - 32 derece civarında olacak. Nem oranı %32 civarında. Rüzgar kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte yaklaşık 7 km olacak. İstanbul'daki hava durumu sıcak ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi hava sıcaklığı 29 - 30 derece civarında olacak. 14 Temmuz Salı günü sıcaklık 28 - 29 derece arasında seyredecek. Nem oranı %39 - %40 arasında değişecek. Rüzgar yine kuzeydoğudan esecek. Hızı saatte 6 - 8 km olacak. İstanbul'da hava durumu sıcak ve güneşli.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler, güneşten korunmalı. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemli. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif giysiler tercih edilmeli. Açık renkli kıyafetler giyilmesi önerilir. Bu önlemler, sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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