İstanbul Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi. İstanbul'da hava koşulları kısmen güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 13 derece civarına ulaşacak. En düşük sıcaklık ise 8 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %76 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 20.5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu 08:21'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:36'da olacak.

İstanbul'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava durumu uygun görünüyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Erken saatlerde dışarı çıkarken bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 14 Aralık Pazar hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 9 derece arasında değişecek. 15 Aralık Pazartesi günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 11 ile 9 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 6 derece arasında değişecek.

Gelecek günlerde hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Kapalı ve bulutlu günlerde yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi koruyacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kalın giysiler tercih ederek üşümekten kaçınabilirsiniz.

İstanbul'da 13 Aralık 2025 Cumartesi hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygun olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre planlarınızı yaparken gerekli önlemleri almanız önemlidir. Böylece konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz.