HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 13 Aralık 2025 Cumartesi günü hava koşulları, kısmen güneşli bir gün sunacak. Sıcaklık 13 dereceye kadar çıkacakken, sabah saatlerinde hafif serinlik hissedilecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. 14 Aralık'ta kapalı ve bulutlu hava bekleniyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler, sıcaklık ve nem oranına bağlı olarak uygun giysiler ve yanlarında şemsiye bulundurmalılar.

İstanbul Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi. İstanbul'da hava koşulları kısmen güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 13 derece civarına ulaşacak. En düşük sıcaklık ise 8 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %76 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 20.5 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu 08:21'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 17:36'da olacak.

İstanbul'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava durumu uygun görünüyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissedilebilir. Erken saatlerde dışarı çıkarken bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 14 Aralık Pazar hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 12 ile 9 derece arasında değişecek. 15 Aralık Pazartesi günü de hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 11 ile 9 derece arasında olacak. 16 Aralık Salı günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 6 derece arasında değişecek.

Gelecek günlerde hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Kapalı ve bulutlu günlerde yanınıza bir şemsiye almanızda fayda var. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi koruyacaktır. Hava sıcaklıklarının düşeceği günlerde kalın giysiler tercih ederek üşümekten kaçınabilirsiniz.

İstanbul'da 13 Aralık 2025 Cumartesi hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygun olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre planlarınızı yaparken gerekli önlemleri almanız önemlidir. Böylece konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Masaj salonlarında kurulan sistem şaşkına çevirdi!Masaj salonlarında kurulan sistem şaşkına çevirdi!
Çocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeliÇocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.