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İstanbul Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında hava durumu genel olarak güneşli ve keyifli geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 29 derece arasında değişirken, nem oranı %36 ile %57 arasında seyredecek. Rüzgar hızı gün boyunca 3 ile 9 kilometre arasında dalgalanacak. 19 Haziran Cuma günü erken saatlerde sağanak yağışlar bekleniyor. Bu tarihte şemsiye almayı unutmayın ve diğer günlerde açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

İstanbul Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

15 Haziran 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 27 ile 20 derece civarında seyredecek. Nem oranı %42. Rüzgar saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek. İstanbul'da hava durumu oldukça rahatlatıcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Haziran Salı günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 28 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %36. Rüzgar saatte yaklaşık 6 kilometre hızla eser.

17 Haziran Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 29 ile 21 derece arasında olacak. Nem oranı %42. Rüzgar saatte yaklaşık 6 kilometre hızla devam edecek.

18 Haziran Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 26 ile 21 derece arasında seyredecek. Nem oranı %53. Rüzgar saatte yaklaşık 7 kilometre kadar esecek.

19 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla erken saatlerde sağanaklar bekliyor. Sıcaklıklar 26 ile 21 derece arasında olacak. Nem oranı %53. Rüzgar saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek.

20 Haziran Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 28 ile 19 derece arasında değişecek. Nem oranı %53. Rüzgar saatte yaklaşık 7 kilometre hızla esmeye devam edecek.

21 Haziran Pazar günü hava bol güneş ışığı alacak. Sıcaklıklar 27 ile 21 derece arasında olacak. Nem oranı %57. Rüzgar saatte yaklaşık 7 kilometre hıza ulaşacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirebilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Ancak 19 Haziran Cuma günü erken saatlerde sağanaklar bekleniyor. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde güneş ışığından faydalanabilir, açık hava aktivitelerinizi rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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