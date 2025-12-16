İstanbul Hava Durumu! 16 Aralık Salı İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 16 Aralık 2025 Salı günü, İstanbul'da hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 dereceye varacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 8, akşam ise 7 derece olarak bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %80, gündüz %57, akşam %71 ve gece %80'dir. Basınç değerleri gün boyunca 1023 ile 1022 hPa arasında değişecek.

İstanbul'da hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Aralık Çarşamba günü, hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 13 derece, akşam 10 derece civarına ulaşacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 9, akşam 7 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %66, akşam %78 ve gece %82 civarında olacak. Basınç değerleri gün boyunca 1024 hPa seviyelerinde kalacak.

18 Aralık Perşembe günü, hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 12 derece, akşam ise 10 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık gündüz 8, akşam 7 derece olarak bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah %85, gündüz %66, akşam %78 ve gece %82 civarında kalacak. Basınç değerleri gün boyunca 1024 hPa seviyelerinde bulunacak.

19 Aralık Cuma günü, hava kapalı olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece, akşam 10 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar gündüz 11, akşam 9 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar doğu-kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %85, gündüz %66, akşam %78 ve gece %82 civarında olacak. Basınç değerleri gün boyunca 1023 hPa seviyelerinde kalacak.

Hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip edin. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmayın. Uygun giyinmek ve gerektiğinde yanınıza bir şemsiye almak iyi bir fikirdir. Ayrıca, rüzgar hızının artabileceğini akılda tutarak açık alanlarda dikkatli olun.