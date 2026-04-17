İstanbul Hava Durumu! 17 Nisan Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava durumu serin ve rüzgarlı. Mevsim normallerine yakın bir gün yaşanıyor. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 12 derece. Parçalı bulutlu bir gökyüzü hâkim. Gün içinde sıcaklık 14 dereceye kadar yükseliyor. Bulutluluk oranı artış gösteriyor. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 12 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı 11 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek. Sabah saatlerinde rüzgar saatte yaklaşık 24 kilometre hızla esecek. Öğle saatlerinde ise saatte 33 kilometre hız bekleniyor. Nem oranı %59 ile %74 arasında değişiyor.

Bugünkü hava durumu, İstanbul'da bahar havasının yerleşmediğini gösteriyor. Gün boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü ve serin bir hava hakim. Yağış beklenmiyor. Bulutluluk oranı yüksek. Bu nedenle yer yer kısa süreli ve hafif yağış görülebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bulut yoğunluğu artacak. Bu saatlerde lokal ve kısa süreli yağmur geçişleri olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer serin ve bulutlu koşullar sürecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 14 ile 16 derece arasında değişecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 16 derece civarında olacak. Güneşli ile parçalı bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Pazartesi günü ise sıcaklık 19 dereceye kadar yükselebilir.

Bu serin günlerde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edin. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde üşümemeniz için bu önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık veya mont giyebilirsiniz. Nem oranı yüksek. Sabah saatlerinde sisli ve puslu bir atmosfer oluşabilir. Trafikte dikkatli olmalısınız. Bulut yoğunluğu bu saatlerde artacak. Lokal ve kısa süreli yağış geçişlerine karşı yanınıza şemsiye almalısınız. Gün boyunca rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir.

