İstanbul Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün 17 Temmuz 2026 Cuma. İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 30 derece civarına ulaşacak. Gece ise 23 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif ve kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %40 civarında. Bu durum, hava kalitesini artırıyor. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günler benzer hava koşullarında geçecek. Cumartesi 18 Temmuz 2026'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 30 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise 23 dereceye ulaşacak. Rüzgar hafif ve kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %45 civarında bulunacak. Yağış beklenmiyor.

Pazar, 19 Temmuz 2026'da hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29 derece civarında olacak. Gece ise 22 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif ve kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Yağış beklenmiyor.

Pazartesi günü, 20 Temmuz 2026, hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 31 derece civarına çıkacak. Gece ise 22 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif ve kuzeydoğu yönünden esecek. Nem oranı %55 civarında olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmalısınız. Bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler tercih edin. Uzun süreli güneşe maruz kalmaktan kaçının. Cildinizi koruyarak İstanbul'un keyifli havasının tadını çıkarabilirsiniz.