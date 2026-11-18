18 Kasım 2026 Çarşamba günü İstanbul'daki hava durumu, tipik bir sonbahar günü. İstanbul, güneşli ancak zaman zaman bulutlu bir gün geçiriyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında. Bu durum, dışarıda vakit geçirenler için oldukça keyifli bir ortam sunuyor. Genel olarak hava sakin. Ancak ilerleyen saatlerde yerel bazda hafif yağışlar bekleniyor.

Gündüz saatlerinde hissedilen sıcaklık, açık alanlarda rahat bir atmosfer sağlıyor. Akşam saatlerine yaklaşırken, serin rüzgarlar hissedilmeye başlanacak. Bu da sıcaklıkta bir düşüşe sebep olacak. Dışarı çıkacak olanların ceket alması iyi bir fikir. Bugün için hava durumu böyle. Peki, önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklık 18 - 21 derece arasında seyredecek. Hafta ortasında bazı günler yağışlı hava koşulları olabilir. Dışarı çıkmayı planlayanlar, yanlarında bir şemsiye bulundurmalı. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. İstanbul'da soğuk ve rüzgarlı havalara hazırlıklı olmak önemli. Özellikle açık hava etkinlikleri düzenleyeceklerin hava şartlarını göz önünde bulundurarak plan yapması faydalı.

Sonbahar döneminde İstanbul’un hava durumu değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek iyi bir alışkanlıktır. Alerji veya astım hastalarının havanın nem oranına dikkat etmesi de önemlidir. Trafik durumu da kritik bir konu. Yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir. Yavaş ve dikkatli sürüş tekniklerini benimsemek, güvenlik açısından hayati bir öncelik.

İstanbul'daki hava durumu, makul gözükse de önümüzdeki günler için hazırlıklı olmak önemli. Hem fiziksel konfor hem de güvenlik açısından bu adım atılmalı. Hava şartları her zaman değişebilir. Güncel verilere dikkat etmeyi unutmamak gerekir.