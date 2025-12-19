HABER

İstanbul Hava Durumu! 19 Aralık Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde 8 derece, öğle saatlerinde 13 derece civarındadır. Akşam saatlerinde 11 dereceye düşecek olan sıcaklık, gece 9 dereceye kadar inebilir. Rüzgar doğu yönünden esecek. 20 Aralık'ta hava yer yer güneşli, 21 Aralık'ta ise bulutlu geçecektir. Bu dönemde uygun giyim tercih edilmelidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü. İstanbul'da hava koşulları genellikle parçalı bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 7 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Hava bulutlu bir görünüm sergileyecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 11 derece civarında olacak. Hava az bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava görülecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %85 civarında. Gündüz saatlerinde %65 olacak. Akşam saatlerinde %78, gece saatlerinde %86 civarında olacak. Basınç sabah 1023 hPa ölçülecek. Gündüz 1022 hPa, akşam 1021 hPa ve gece 1018 hPa seviyelerinde olacak.

İstanbul'da hava koşullarının önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 20 Aralık Cumartesi günü, hava yer yer güneşli olacak. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında değişecek. 21 Aralık Pazar günü, hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında seyredecek. 22 Aralık Pazartesi günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve gece saatlerinde şemsiye kullanmak da iyi bir tercih olabilir. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek, gün boyunca rahat ve sağlıklı bir deneyim sunacaktır.

