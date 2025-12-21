OnePlus 15T'nin özellikleri sızdırıldı: 7.000 mAh batarya!

Ekim ayında, sızıntı kaynağı Digital Chat Station (DCS), 2026'nın ilk yarısında geleceği söylenen kompakt bir OnePlus akıllı telefonunun özelliklerini paylaşmıştı. Şimdi ise DCS, içine gömülü 3D ultrasonik parmak izi okuyucusu bulunan, 1,5K çözünürlüğünde ve 6,3 inç 165Hz ekrana sahip olacak OnePlus 15T'nin özelliklerini paylaştı.

İŞTE SIZINTIYA GÖRE ONEPLUS 15T'NİN ÖZELLİKLERİ

Sızıntıdaki iddialara göre OnePlus 15T, metal bir çerçeveye sahip olacak ve en az 7.000 mAh kapasiteli bir batarya barındıracak. Akıllı telefonun arkasında bir telefoto kamera bulunacak.

DCS, OnePlus tarafından 15T için satılan aksesuarlardan birinin beyaz/gri renkli manyetik geçmeli (snap-on) bir kılıf olacağını belirtti. Dahası DCS, 15T'nin kompakt formdaki tek performans odaklı telefon olabileceğini ifade etti.

AYNI MODEL Mİ?

DCS'nin Ekim ayında bahsettiği akıllı telefon; ekrana gömülü 3D ultrasonik parmak izi okuyuculu 6,31 inç 1,5K ekrana ve 7.000 mAh bataryaya sahipti. O akıllı telefon IP68 derecesine sahipti ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alıyordu.

DCS, 15T'nin OnePlus'ın tek performans odaklı kompakt akıllı telefonu olacağını söylediği için, bunun Ekim ayında bahsedilen telefonla aynı model olması muhtemel.