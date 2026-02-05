Bahçeli kapıyı kapattı ama anket sonucu şaşırttı: “Böylesini ilk kez gördüm”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim tartışmalarına sert sözlerle kapıyı kapatmasının ardından, kamuoyunun nabzı bu kez anketlere yansıdı. ASAL Araştırma’nın 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği Ocak 2026 anketinde, “Erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 54,4’ü “evet” yanıtını verdi. Yüzde 38’lik kesim erken seçime karşı çıkarken, yüzde 7,6’lık bölüm ise fikrinin olmadığını belirtti. Ortaya çıkan tablo, erken seçim tartışmalarının siyasi kulislerin ötesinde toplumda da güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına kesin bir dille kapıyı kapatmasının ardından konu bu kez kamuoyu yoklamalarına yansıdı.

“BU ORAN SON 20-30 YILIN EN YÜKSEK TALEBİ”

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayındaerken seçim talebinin yüzde 60 bandını aşarak son 30 yılın zirvesine çıktığını açıklamıştı. Ekonomik krizin seçmeni hırpaladığını belirten Bayrakçı, bu tabloyu "Böylesini ilk kez gördüm" sözleriyle değerlendirerek “Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum yüzde 50'yi geçtiği çok nadir gördüm. Bu oran, son 20-30 yılın en yüksek erken seçim talebidir” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ “GÜNDEMDE YOK” DEMİŞTİ AMA…

Ortaya çıkan tablo, siyasi gündemde erken seçim tartışmalarının kamuoyunda önemli bir karşılığı olduğunu gösterirken, Bahçeli'nin "erken seçim asla gündeme alınmayacaktır" sözlerine rağmen seçmenin yarıdan fazlasının erken seçim talebinde bulunduğunu ortaya koydu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli yaptığı son grup toplantısında erken seçimle ilgili "CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması, tam bir siyasi ahmaklıktır" diyen Bahçeli, şu ifadelere yer vermişti: "Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir, erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı seçim kapısını aralamaya vursa da biz Cumhur İttifakı olarak arayacağımız kapının Türkiye'nin ve Türk Yüzyılı'nın cümle kapısı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.