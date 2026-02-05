HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bahçeli kapıyı kapattı ama anket sonucu şaşırttı: “Böylesini ilk kez gördüm”

Erken seçim olacak mı tartışması devam ediyor. ASAL Araştırma’nın Ocak 2026’da yaptığı son ankette, seçmenin yarıdan fazlası erken genel seçim istediğini söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “asla gündemde değil” çıkışının ardından gelen sonuçlar dikkat çekti.

Bahçeli kapıyı kapattı ama anket sonucu şaşırttı: “Böylesini ilk kez gördüm”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim tartışmalarına sert sözlerle kapıyı kapatmasının ardından, kamuoyunun nabzı bu kez anketlere yansıdı. ASAL Araştırma’nın 26 ilde 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği Ocak 2026 anketinde, “Erken genel seçim yapılmalı mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 54,4’ü “evet” yanıtını verdi. Yüzde 38’lik kesim erken seçime karşı çıkarken, yüzde 7,6’lık bölüm ise fikrinin olmadığını belirtti. Ortaya çıkan tablo, erken seçim tartışmalarının siyasi kulislerin ötesinde toplumda da güçlü bir karşılık bulduğunu gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına kesin bir dille kapıyı kapatmasının ardından konu bu kez kamuoyu yoklamalarına yansıdı.

Bahçeli kapıyı kapattı ama anket sonucu şaşırttı: “Böylesini ilk kez gördüm” 1

“BU ORAN SON 20-30 YILIN EN YÜKSEK TALEBİ”

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayındaerken seçim talebinin yüzde 60 bandını aşarak son 30 yılın zirvesine çıktığını açıklamıştı. Ekonomik krizin seçmeni hırpaladığını belirten Bayrakçı, bu tabloyu "Böylesini ilk kez gördüm" sözleriyle değerlendirerek “Ben 35 yıldır bu işi yapıyorum yüzde 50'yi geçtiği çok nadir gördüm. Bu oran, son 20-30 yılın en yüksek erken seçim talebidir” ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ “GÜNDEMDE YOK” DEMİŞTİ AMA…

Ortaya çıkan tablo, siyasi gündemde erken seçim tartışmalarının kamuoyunda önemli bir karşılığı olduğunu gösterirken, Bahçeli'nin "erken seçim asla gündeme alınmayacaktır" sözlerine rağmen seçmenin yarıdan fazlasının erken seçim talebinde bulunduğunu ortaya koydu.

Bahçeli kapıyı kapattı ama anket sonucu şaşırttı: “Böylesini ilk kez gördüm” 2

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli yaptığı son grup toplantısında erken seçimle ilgili "CHP Genel Başkanı'nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması, tam bir siyasi ahmaklıktır" diyen Bahçeli, şu ifadelere yer vermişti: "Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir, erken seçim diye bir şey asla gündeme alınmayacaktır. CHP Genel Başkanı seçim kapısını aralamaya vursa da biz Cumhur İttifakı olarak arayacağımız kapının Türkiye'nin ve Türk Yüzyılı'nın cümle kapısı olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'Burak Oğraş'ın Rixos'taki şüpheli ölümü sonrası yeni açıklama: 'Otelde sapıkça şeyler oluyor'
Depremde yeni tablo! Herkes İstanbul’u konuşuyor ama risk altındaki il sayısı 10Depremde yeni tablo! Herkes İstanbul’u konuşuyor ama risk altındaki il sayısı 10

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP erken seçim anket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.