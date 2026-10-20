İstanbul Hava Durumu! 20 Ekim Salı İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'un 20 Ekim 2026 hava durumu, şehrin iklimine özgü bir gün sunuyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava hafif serin. Gün boyunca zaman zaman görülen kapalı hava, akşam saatlerinde daha canlı bir hale gelebilir. İstanbul'un dar sokaklarında yürümeyi planlayanlar, hafif bir üst giysi alabilir.

Hava nasıl derseniz, hafif bir rüzgâr serinletici bir ortam yaratıyor. Sabah saatlerinde hissedilen serinlik, gün ilerledikçe ılımlı bir havaya dönüşüyor. Bu durum, boğaz manzarasında yürüyüş yapmayı ve kafelerde oturmayı ideal kılıyor. Ancak, gün içinde beliren bulutlar ve ani yağış ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak gibi görünüyor. 21 Ekim Çarşamba günü sıcaklıklar 21 - 24 derece arasında seyredebilir. Gün boyunca gökyüzü zaman zaman bulutlu olacak. Akşam saatlerinde hafif yağışların meydana gelmesi bekleniyor. 22 Ekim Perşembe ise sıcaklıklar 22 - 25 dereceye ulaşabilir. Ancak rüzgârın etkisi ile serin bir hava hâkim kalacaktır.

Hava koşullarına uyum sağlamak için alınacak bazı önlemler önemlidir. Dışarı çıkmayı planlayanların ani hava değişimlerine hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Yanlarında hafif bir şemsiye bulundurmaları veya yağmura karşı koruyucu giysi tercih etmeleri iyi bir fikir olabilir. Hava başlangıçta sıcak ve güneşli görünebilir. Ancak gökyüzü aniden bulutlarla kaplanabilir. Acil durumlar için temkinli kalmak her zaman mantıklıdır.

İstanbul’un 20 Ekim 2026 hava durumu, bir ölçüde değişkenlik gösteriyor. Dışarıda geçireceğiniz zaman için keyifli bir atmosfer sunar. Sıcaklıkların 19 - 22 derece arasında değişeceği gün, hem keyifli hem de hafif serin bir hava bekliyor. Önümüzdeki günlerde ise İstanbul'un havasında daha fazla değişim ve hafif yağış ihtimali mevcut. Şehri keşfe çıkarken bu durumu dikkate almak, günlük planlarınızı olumlu yönde etkileyebilir.