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İstanbul Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve nemli koşullarla kendini gösterecek. Güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 31-32 derece civarında olacak. Nem oranı %56 düzeyinde, rüzgar ise doğu-kuzeydoğudan saatte 21 km hızla esecek. Ayrıca önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların bulundukları süre boyunca önlem almaları büyük önem taşıyor.

İstanbul Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi, İstanbul'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 31 - 32 derece civarında bekleniyor. Nem oranı %56 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 21 km/saat civarında. Rüzgar, doğu-kuzeydoğu yönünden esecek. Sıcak ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum ایجاد ediyor.

Önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 32 - 33 derece arasında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü ise hava sıcaklığının 30 - 31 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %55 - %63 arasında değişecek. Rüzgar hızı 21 - 27 km/saat arasında seyredecek. Sıcaklıklar ve nem oranları, açık hava etkinliklerinin planlanmasında dikkat edilmesi gereken unsurlar oluşturuyor.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı öneriler var. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Bol su içilmesi tavsiye edilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması gerekir. Mümkünse serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığı korumak açısından önemlidir.

İstanbul'da 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü ve önümüzdeki günlerde hava sıcak ve nemli olacak. Bu koşullarda, açık hava etkinlikleri planlayanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Sağlıklarını korumak için dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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