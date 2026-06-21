İstanbul Hava Durumu! 21 Haziran Pazar İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 21 Haziran 2026 Pazar günü, İstanbul'da hava durumu keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 26 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 - 20 derece arasında değişiyor. Hissedilen sıcaklık gündüz 27 derece. Akşam ise 21 derece civarında. Rüzgarın hızı 10 - 12 kilometre/saat. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Nem oranı %46. Bu durum hava neminin düşük olduğunu gösteriyor. Yağış ihtimali ise %0. Bugün İstanbul’da yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Yağış beklenmiyor. Salı ve Çarşamba günleri sıcaklık 27 - 28 derece arasında olacak. Bu günlerde de yağış ihtimali %0. İstanbul'da sıcak ve güneşli bir hava bekliyoruz.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Piknik yapabilirsiniz. Açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Denize girebilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi unutmayın. Rüzgar hafif. Hafif giysiler tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza ince bir ceket almak faydalı olacaktır.

İstanbul'da 21 Haziran 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.