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İstanbul Hava Durumu! 26 Haziran Cuma İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 26 Haziran 2026 Cuma günü sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30 dereceye ulaşacak, akşam ise 26 derece olacak. Önümüzdeki günlerde de hava benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdeyiz. Piknik yapabilir, yürüyüşe çıkabilir ve denize girebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın, akşamları ince bir ceket almayı ihmal etmeyin.

İstanbul Hava Durumu! 26 Haziran Cuma İstanbul hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 26 Haziran 2026 Cuma günü, İstanbul'da hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarına ulaşacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 26 dereceye düşecek. Hava yine açık olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 23 derece civarında olacak. Hava az bulutlu hale gelecek.

Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 14 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı sabah saatlerinde %70, gündüzde %41. Akşam saatlerinde %58, gece saatlerinde ise %79 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Haziran Cumartesi günü gündüz sıcaklık 29 derece civarında. Hava açık kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 26 dereceye düşecek. 28 Haziran Pazar günü gündüz sıcaklık 28 derece civarında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 25 dereceye inecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygundur. Piknik yapabilirsiniz. Açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Denize girmek de iyi bir fikir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi koruyun. Güneş kremi kullanmayı ve bol su içmeyi ihmal etmeyin. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza ince bir ceket almanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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