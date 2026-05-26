İstanbul Hava Durumu! 26 Mayıs Salı İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mayıs 2026 Salı. İstanbul'da hava durumu ılık ve güzel olacak. Gündüz hava sıcaklığı 23 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 16 dereceye düşecek. Hava durumunun genel olarak az yağışlı geçmesi bekleniyor. Nem oranı %57 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Hızı ise saatte yaklaşık 5.87 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde İstanbul hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Çarşamba günü sıcaklık 24 dereceye yükselebilir. Perşembe günü ise 23 derece civarında olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar Perşembe görülebilir. Cuma günü hava sıcaklığı 22 dereceye inebilir. Hava koşulları güneşli ve parçalı bulutlu arasında değişecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Piknikler, yürüyüşler ve bisiklet turları ideal aktiviteler. Ancak, Perşembe günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu nedenle, dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Hava sıcaklıkları gündüzleri 20-24 derece arasında. Geceleri ise 15-16 derece civarında olacak. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve açık kalacak. Bu fırsatı değerlendirip açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Ancak, Perşembe günü için olası yağışlara karşı tedbirli olmanız önemlidir.