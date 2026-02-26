İstanbul Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe İstanbul hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe, İstanbul'da hava durumu soğuk. Yağışlı bir gün geçireceğiz. Sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hava genellikle çok bulutlu olacak. Yağışlı koşullar bekleniyor. Rüzgar hızı 2 km/s civarında. Rüzgar kuzeydoğudan esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 27 Şubat Cuma gününde sıcaklıklar 3 ile 6 derece arasında olacak. Alçak bulutlar hakim olacak. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında değişecek. O gün de bulutlu bir hava etkili olacak.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymeniz önemli. Islanmamak için su geçirmez ayakkabılar tercih etmelisiniz. Şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler seçin. Soğuk algınlığı riskini azaltmak için ellerinizi sık sık yıkayın.

İstanbul'da hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önem taşımakta.