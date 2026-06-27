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İstanbul Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?

İstanbul'da 27 Haziran 2026 Cumartesi, güneşli bir hava durumu hakim. Sıcaklık 20 ile 31 derece arasında değişecek. Nem oranı %41, rüzgar ise saatte 8 km hızda esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran'da sıcaklık 20 ile 30 derece, 29 Haziran'da 20 ile 33 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek öneriliyor. Hafif kıyafetler ve aksesuarlar konfor sağlayacaktır.

İstanbul Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi İstanbul hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 27 Haziran 2026 Cumartesi, İstanbul'da hava durumu oldukça keyifli. Hava gün boyunca güneşli olacak. Sıcaklıklar ise 20 ile 31 derece civarında değişecek. Nem oranı %41 civarında. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 8 km olacak. Bu hava durumu, İstanbul'da sıcak, güneşli ve hafif rüzgarlı bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran Pazar günü, hava sıcaklıkları 20 ile 30 derece arasında olacak. Hava yine güneşli kalacak. 29 Haziran Pazartesi günü, sıcaklıklar 20 ile 33 derece arasında değişecek. Parlak güneş ışığı bekleniyor. 30 Haziran Salı günü, sıcaklıklar 21 ile 33 derece arasında olacak. Yine parlak güneş ışığı hakim olacak. Bu bilgiler, İstanbul'da hava durumu hakkında genel bir fikir veriyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda vakit geçirecekler için bazı önlemler almak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bol su içmek de faydalıdır. Hafif ve rahat kıyafetler tercih etmek, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olur. Rüzgarın hafif olacağını göz önünde bulundurarak, şemsiye veya şapka gibi aksesuarlar kullanılabilir. Bu önlemler, İstanbul'daki hava durumu koşullarında daha konforlu bir deneyim sunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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