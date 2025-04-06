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İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yolcu hareketliliği

Ramazan Bayramı tatili sürecinde iç ve dış hat noktalarına seyahat eden yolcuların kente dönüşleri dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda bayram dönüşü yolcu hareketliliği

Bayramda 9 günlük tatil dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine giden İstanbulluların, kente dönüşü sürüyor.

Dönüşlerini tatilin son gününe bırakan yolcular, İstanbul Havalimanı'nda, özellikle iç hatlar geliş terminalinde yoğunluk oluşturdu.

Valizlerini almak isteyen yolcular, bagaj bantlarının bulunduğu alanda sıra bekledi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler ise yoğunluğu azaltmak için önlemlerini arttırdı.

Havalimanı işletmecisi İGA ve Turkish Ground Services (TGS) çalışanları, bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı olup onları yönlendirdi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Havalimanı
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