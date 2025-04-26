İstanbul için artçılar devam edecek demişti! Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin ev pazarladığı iddia edildi

Deprem bölgesi olan Marmara'da 23 Nisan çarşamba günü Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.49 sıralarında meydana gelen depremin ardından 200'den fazla artçının oluşması vatandaşları tedirgin etti.

"FARKLI İHTİYAÇLARA UYUM SAĞLAR"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de açıklamalarda bulunmuştu. Halk TV'nin özel haberine göre Moriwaki'nin, Japon Moriwaki Evleri adında bir inşaat şirketi olduğu ortaya çıktı. Moriwaki'nin şirketinin afişinde şu ifadeler yer alıyor:

"Geleceğin inşaatları, sadece yerel değil, küresel ilhamla şekillenmeli; Türkiye'nin depreme dayanıklı yapıları, Kolombiya ve Meksika gibi deprem riski taşıyan ülkeler için bir öğreti ve örnek olacak."

İnşaat mühendisi olan ve 1999 Gölcük depremini sonrası Türkiye'ye yerleşen Yoshinori Moriwaki'ye ait şirket, prestijli marka imajı sunduğunu şu ifadelerle iddia ediyor:

"JME Japon Moriwaki Evleri, depreme dayanıklı ve kaliteli yapılar sunarak projelerinize prestij kazandırır, modern tasarım esnekliğiyle farklı ihtiyaçlara uyum sağlar."

MORİWAKİ'DEN AÇIKLAMA

Moriwaki yaptığı yeni açıklamasında "İstanbul'da 2 ay içinde 7 büyüklüğünde deprem olacağını söylediğime dair haberler çıkmıştır. Böyle bir açıklamam yok. Artçıların 2 aya kadar sürebileceğini ifade ettim." dedi.