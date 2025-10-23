İstanbul için uyarı geldi: Akşam saatlerinde şiddetli sağanak yağış bastıracak! Kritik gün belli oldu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakenti bekleyen yoğun yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Akşam saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli sağanak, yer yer gök gürültüsüyle birlikte etkili olacak.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

MGM'nin son meteorolojik değerlendirmelerine göre, İstanbul genelinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle gece saatlerinde Avrupa Yakası'nda şiddetlenerek gök gürültülü sağanağa dönüşeceği öngörülüyor. Bu durum, trafikte aksamalara ve su birikintilerine yol açabilir.

YAĞIŞLAR KOMŞU İLLERİ DE ETKİLEYECEK

Yetkililer, yağışların komşu illeri de etkileyeceğini belirtiyor. Edirne, Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde de zaman zaman kuvvetli yağışlar görülecek.

ANADOLU YAKASI'NDA SABAH ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda da kendini göstereceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra ise kentin kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklarla süreceği öngörülüyor.

SICAKLIKTA HAFİF YÜKSELİŞ, RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK

Hava sıcaklıklarının 2 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.