HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonunda 324 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 324 şüpheli tutuklandı.

İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonunda 324 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu satıcılığı yapan, ‘torbacı’ diye tabir edilen şahıslara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan kapalı ve açık gruplar dahil olmak üzere 69 grup tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 14 ilde operasyon yaptı. Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan 21'i grup yöneticisi olmak üzere 324 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguları biten 324 şüphelinin tamamı sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIN'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, "Öte yandan söz konusu operasyon hariç 1 Ocak 2025 tarihinden günümüze kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 18 bin 136 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 8 bin 992'si tutuklanmıştır. Uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütü lideri ve örgüt üyesi oldukları tespit edilen 456 şüpheliden 329'u tutuklanmış, suçta kullanılan 29,5 milyar lira değerinde mal varlığına ise el konulmuştur. Yine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç Suç Örgütleri) operasyonlarında bu örgütlerin faaliyetlerinin bitmesi sağlanarak, söz konusu örgütlerin 40 ton 860 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 milyon 610 bin 350 uyuşturucu haptan sorumlu oldukları tespit edildi" denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybettiZehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, hayatını kaybetti
Alanya'da Oba çayı taştı, caddeler sular altında kaldıAlanya'da Oba çayı taştı, caddeler sular altında kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

Türkiye'de 61 milyon risk altında! Son raporlar endişeyi katladı

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

'Bu yıl para koruma yılı' İslam Memiş'ten kritik uyarı: "Batarsınız"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.