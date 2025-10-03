HABER

İstanbul merkezli 3 ilde operasyonu: Beş doktor gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, örgütün sözde Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) imamıyla irtibatlı olduğu iddia edilen beş doktor gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aktif doktorluk yapan beş şüphelinin örgüt tarafından hücresel olarak "ders çalışma" adı altında, örgüte müzahir yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları, sözde TUS imamıyla irtibatı olduğu belirlendi.

BEŞ DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık arandıkları tespit edilen soruşturmada, üçü kamu ikisi özel sektör çalışanı doktorlar hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçlerinin İstanbul, Konya ve Mardin'de 6 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

