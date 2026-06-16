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İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla "huzur" uygulaması gerçekleştirdi.

İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Trafik ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler de katıldı.

İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması 1

TAKSİM'DE DE DENETİM YAPILDI

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlerde, sürücülerin belgeleri incelendi, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması 2

Denetime, narkotik köpeği "Hanna" ile polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul polisinden kent genelinde "huzur" uygulaması 3


Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul
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